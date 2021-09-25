Воры вернули теннисистке олимпийские медали вместе с коробкой конфет

Воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке, российской теннисистке Елене Весниной.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, неизвестные оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живёт спортсменка. К медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.
Сама спортсменка свои медали ещё не получила.
"Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но я её не видела, содержание сказать не могу. Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала", — цитирует Веснину "Комсомольская правда - Краснодар".
Напомним, 11 сентября российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что её дом обокрали. Олимпийская чемпионка рассказала, что воры украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, а также взломали сейф.