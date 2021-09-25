Воры вернули теннисистке олимпийские медали вместе с коробкой конфет

Воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке, российской теннисистке Елене Весниной

Воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке, российской теннисистке Елене Весниной.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, неизвестные оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живёт спортсменка. К медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.

Сама спортсменка свои медали ещё не получила.

"Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но я её не видела, содержание сказать не могу. Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала", — цитирует Веснину "Комсомольская правда - Краснодар".

Напомним, 11 сентября российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что её дом обокрали. Олимпийская чемпионка рассказала, что воры украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, а также взломали сейф.