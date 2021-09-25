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Воры вернули теннисистке олимпийские медали вместе с коробкой конфет

Воры вернули теннисистке олимпийские медали вместе с коробкой конфет Воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке, российской теннисистке Елене Весниной
Футбол
25 сентября 2021 г. 13:27
Воры вернули теннисистке олимпийские медали вместе с коробкой конфет

Воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке, российской теннисистке Елене Весниной.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, неизвестные оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живёт спортсменка. К медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.

Сама спортсменка свои медали ещё не получила.

"Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но я её не видела, содержание сказать не могу. Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала", — цитирует Веснину "Комсомольская правда - Краснодар".

Напомним, 11 сентября российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что её дом обокрали. Олимпийская чемпионка рассказала, что воры украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, а также взломали сейф.

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Версия на азербайджанском языке Oğrular tennisçinin medallarını bir qutu şokoladla geri qaytarıb

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