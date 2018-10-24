"Ворскла" на матч с "Карабахом" в Баку привезет 22 футболистов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обнародован состав украинской "Ворскла" на матч III тура группового раунда Лиги Европы УЕФА в Баку с "Карабахом".

Как сообщает Report, главный тренер Василий Сачко включил в список в целом 21 футболистов: 2 вратарей, 9 защитников, 7 полузащитников и 4 нападающих.

Вратари: 1. Богдан Шуст, 21. Александр Ткаченко.

Защитники: 33. Александр Чижов, 44. Ардин Даллку (Косово), 25. Евгений Мартыненко, 3. Андро Гиоргадзе, 5. Наджиб Якубу (Гана), 23. Вадим Сапай, 4. Игорь Пердута, 66. Артур Сержио Батиста де Соуза (Бразилия), 40. Тарас Сакив.

Полузащитники: 6. Александр Скляр, 11. Вячеслав Шарпар, 8. Артем Габелок, Павел Ребенок, 13. Марьян Мысык, 17. Владимир Чеснаков, 19. Владимир Одарюк.

Нападающие: 10. Владислав Кулач, 26. Юрий Коломоец, 9. Михаил Сергийчук, 14. Николас Морес да Круз (Бразилия).

Отметим, что матч состоится 25 октября и начнется в 20:55. "Ворскла" сегодня утром вылетел в Баку чартерным рейсом.