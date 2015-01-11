​В ДТП погиб футболист немецкого клуба "Вольфсбург"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Полузащитник немецкого футбольного клуба "Вольфсбург" Жуниор Маланда погиб в ДТП.

Как передает Report, полиция считает причиной аварии превышение скорости на фоне проливного дождя и сильного ветра.

Сам футболист ехал на заднем сиденье автомобиля, направляясь к месту сбора игроков "Вольфсбурга", чтобы затем отправиться в тренировочный лагерь в Южной Африке.

Водитель не справился с управлением, машина вылетела на обочину, пробив заграждение, перевернулась и врезалась в дерево. Маланда погиб на месте, два других пассажира получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств аварии.

20-летний хавбек за свою карьеру провел 69 матчей за основные команды бельгийского "Зюлте-Варегема" и немецкого "Вольфсбурга", став автором восьми голов. В молодежной команде Бельгии (U-21) он сыграл 15 встреч, забив два мяча.