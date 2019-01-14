 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Воислав Станкович: Я верю, что Обрадович добьется со сборной Азербайджана хороших результатов

    ААФА выбрала его среди различных специалистов и привезла сюда

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Мы с Обрадовичем играли вместе в "Партизане". Он был хорош и как футболист, выступал в центре и по краю обороны".

    Об этом Report сказал сербский защитник клуба "Габала" Воислав Станкович, комментируя назначение своего земляка главным тренером сборной Азербайджана по футболу U-21.

    Он отметил, что верит, что 42-летний специалист добьется хороших результатов на новой должности: "Я верю, что у него здесь все получится, и он добьется хороших результатов с юношеской сборной Азербайджана. Если он добьется положительных результатов, поднимется и его уровень как главного тренера. ААФА выбрала его среди различных специалистов и привезла сюда. В Азербайджане есть перспективные футболисты. Я думаю, он сделает правильный выбор для формирования команды".

    Отметим, что Воислав Станкович и Милан Обрадович играли вместе с сербском "Партизане" в сезоне 2013/2014. Молодой специалист был назначен главным тренером сборной Азербайджана U-21 11 января. Он также играл за украинский "Металлист" вместе с нападающим Марко Девичем, который сейчас выступает за "Сабах".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi