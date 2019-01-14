Воислав Станкович: Я верю, что Обрадович добьется со сборной Азербайджана хороших результатов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Мы с Обрадовичем играли вместе в "Партизане". Он был хорош и как футболист, выступал в центре и по краю обороны".

Об этом Report сказал сербский защитник клуба "Габала" Воислав Станкович, комментируя назначение своего земляка главным тренером сборной Азербайджана по футболу U-21.

Он отметил, что верит, что 42-летний специалист добьется хороших результатов на новой должности: "Я верю, что у него здесь все получится, и он добьется хороших результатов с юношеской сборной Азербайджана. Если он добьется положительных результатов, поднимется и его уровень как главного тренера. ААФА выбрала его среди различных специалистов и привезла сюда. В Азербайджане есть перспективные футболисты. Я думаю, он сделает правильный выбор для формирования команды".

Отметим, что Воислав Станкович и Милан Обрадович играли вместе с сербском "Партизане" в сезоне 2013/2014. Молодой специалист был назначен главным тренером сборной Азербайджана U-21 11 января. Он также играл за украинский "Металлист" вместе с нападающим Марко Девичем, который сейчас выступает за "Сабах".