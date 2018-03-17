Во всех национальных ассоциациях и конфедерациях ФИФА будет проведен аудит

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Во всех 211 национальных ассоциациях и 6 конфедерациях, являющихся членами ФИФА, будет проведен централизованный аудит.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт футбольной организации, проверку будут осуществлять независимые аудиторы мирового уровня. Целью является контроль за использованием выделяемых ассоциациям средств из фондов. В настоящее время организация ведет жесткий учет по контролю за надлежащим использованием этих средств.

В финансовом отчете говорится, что ФИФА получила 1554 заявки от футбольных ассоциаций по всему миру на участие в программе мирового развития футбола, которую организация запустила в 2016 году. В период с 2015 по 2018 год ФИФА в рамках программы планирует выделить футбольным ассоциациям $1,79 млрд, из которых уже выделено $393 млн. Денежные средства будут выделяться поэтапно в соответствии с согласованными с каждой ассоциацией сроками. При этом будет учтен уровень успешности реализации проекта.