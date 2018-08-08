Во время матча вратаря киевского "Димано" укусила оса

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Во время матча с чешской "Славией" в III квалификационном раунде вратаря украинского "Динамо" Дениса Бойко укусила оса.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер киевской команды Александр Хацкевич.

Он также пожаловался на жару: "Было трудно даже сидеть. Погодные условия для обеих команд одинаковы. Наши футболисты выдержали жару с точки зрения движения".

Отметим, что матч в Праге завершился ничьей - 1:1.