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    Во время матча вратаря киевского "Димано" укусила оса

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Во время матча с чешской "Славией" в III квалификационном раунде вратаря украинского "Динамо" Дениса Бойко укусила оса. 

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер киевской команды Александр Хацкевич. 

    Он также пожаловался на жару: "Было трудно даже сидеть. Погодные условия для обеих команд одинаковы. Наши футболисты выдержали жару с точки зрения движения".   

    Отметим, что матч в Праге завершился ничьей - 1:1.

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