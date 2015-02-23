Во время греческого дерби произошел инцидент

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Перед началом матча между "Панатинаикос" и "Олимпиакос" XXV тура Супер-лиги Греции по футболу возник инцидент. Как сообщает Report, на поле вышли болельщики, которые забросали тренера и игроков "Олимпиакоса" петардами.

Событие началось после выхода на поле президента гостевой команды Эвангелоса Маринакиса. Хотя болельщики забросали президента петардами, руководитель клуба с помощью охраны сумел покинуть поле. Затем главный тренер "Олимпиакоса" Витор Перейра подошел к трибуне с болельщиками и сделал им знак рукой спуститься. В это время вышедшие на поле члены фан-клуба "Gate 13" начали гонять на площадке главного тренера и футболистов. Их удалось успокоить благодаря вмешательству полиции. По этой причине встреча началась с 15-минутной задержкой.

После гола, который забил футболист "Олимпиакоса" Домингес незадолго до окончания матча, болельщики хозяев матча забросали игроков команды-соперника петардами. Встреча завершилась победой "Панатинаикоса" со счетом 2:1.

Отметим, что после XXV тура "Олимпиакос" с 58 очками занимает 1-ое место в турнирной таблице, а "Панатинаикос" - с 55 очками расположился на 2-ом месте.