Столб с прожекторами упал на арбитра на футбольном матче в США - ВИДЕО

Футбольный матч в Арканзасе (США), в котором встречались школьные команды, едва не закончился трагедией.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, во время игры, когда один из футболистов собирался бросить мяч из аута, на поле рухнул столб с прожекторами. Столб задел бокового арбитра и одного из учеников. В результате инцидента рефери получил перелом ноги в двух местах и был доставлен в больницу. Игрок сумел избежать тяжёлых травм и отделался порезами на ногах и голове.

Отмечается, что причиной падения столба стали сильные порывы ветра. Руководство школы, где проходил матч, выступило с заявлением о закрытии находящихся на её территории спортивных объектов на время расследования инцидента.