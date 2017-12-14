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    Во время Белградского дерби в Сербии произошла драка, около 19 болельщиков получили травмы

    Один из фанатов помещен в реанимацию

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В XII туре чемпионата Сербии по футболу во время Белградского дерби между командами "Партизан" и "Црвена Звезда" около 19 болельщиков получили травмы различной степени тяжести.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sportski Jurnal, один из фанатов помещен в отделение реанимации.

    В первом тайме в секторе фанатов началась драка. Неизвестно, являются ли потерпевшие напавшими в сектор команды-соперницы фанаты клуба "Црвена Звезда" или это фанаты "Партизана".

    Отметим, что матч завершился ничьей - 1:1. 

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