Во время Белградского дерби в Сербии произошла драка, около 19 болельщиков получили травмы

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В XII туре чемпионата Сербии по футболу во время Белградского дерби между командами "Партизан" и "Црвена Звезда" около 19 болельщиков получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает Report со ссылкой на Sportski Jurnal, один из фанатов помещен в отделение реанимации.

В первом тайме в секторе фанатов началась драка. Неизвестно, являются ли потерпевшие напавшими в сектор команды-соперницы фанаты клуба "Црвена Звезда" или это фанаты "Партизана".

Отметим, что матч завершился ничьей - 1:1.