Во Франции зафиксировали первый случай заражения футболиста коронавирусом

Южнокорейский нападающий "Труа" Сук Юн Чжун сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report со ссылкой на Lest-eclair, южнокореец стал первым заразившимся футболистом, который выступает в профессиональных лигах Франции. В последнее время у игрока ухудшилось состояние, из-за чего он не попал в заявку на ближайшую игру с "Ле-Маном" в рамках Лиги 2. Нападающий сдал тест, который показал положительный результат.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса.