О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во Франции судьи могут начать использовать микрофоны во время матчей

Во Франции судьи могут начать использовать микрофоны во время матчей Большинство французских судей (60%) поддержали идею эксперимента, в рамках которого они должны будут использовать микрофоны во время матчей.
Футбол
12 октября 2021 г. 20:27
Во Франции судьи могут начать использовать микрофоны во время матчей

Большинство французских судей (60%) поддержали идею эксперимента, в рамках которого они должны будут использовать микрофоны во время матчей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

Отмечается, что данное нововведение должно сделать работу арбитров "более прозрачной и показать их непредвзятость".

По информации источника, в ближайшее время рабочая группа Профессиональной футбольной лиги, состоящая из руководителей клубов, арбитров, а также представителей лиги 1, проведет собрание, на котором обсудят данную идею.

21 ноября состоится второе совещание, на котором будет представлен готовый план нововведений. В случае, если будет принято решение провести эксперимент, лиге потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransada futbol hakimləri oyun vaxtı mikrofondan istifadə edəcək

Самое важное

В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
11 октября 2021 г. 17:39
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
11 октября 2021 г. 13:22
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
11 октября 2021 г. 12:42
В Азербайджане беременная студентка отказалась от учебы в вузе из-за вакцинации
В Азербайджане беременная студентка отказалась от учебы в вузе из-за вакцинации
11 октября 2021 г. 12:17
Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
11 октября 2021 г. 12:17
ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала
ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала
11 октября 2021 г. 12:03
Президент Азербайджана: Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене
Президент Азербайджана: Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене
11 октября 2021 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi