Во Франции судьи могут начать использовать микрофоны во время матчей

Большинство французских судей (60%) поддержали идею эксперимента, в рамках которого они должны будут использовать микрофоны во время матчей.

Большинство французских судей (60%) поддержали идею эксперимента, в рамках которого они должны будут использовать микрофоны во время матчей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

Отмечается, что данное нововведение должно сделать работу арбитров "более прозрачной и показать их непредвзятость".

По информации источника, в ближайшее время рабочая группа Профессиональной футбольной лиги, состоящая из руководителей клубов, арбитров, а также представителей лиги 1, проведет собрание, на котором обсудят данную идею.

21 ноября состоится второе совещание, на котором будет представлен готовый план нововведений. В случае, если будет принято решение провести эксперимент, лиге потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры.