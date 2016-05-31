​Во Франции прошли учения по предотвращению теракта при проведении Евро-2016

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Масштабные учения по предотвращению теракта во время чемпионата Европы по футболу прошли в понедельник вечером на расположенном в пригороде Лиона (центральная часть страны) стадионе Olympic Park, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно сценарию, перед матчем сборных Украины и Северной Ирландии два террориста-смертника подрывают себя у северного входа на стадион. Это приводит к гибели 10 и ранению 80 человек. В толпе болельщиков "возникает сильная паника", меры по пресечению которой принимает охрана спортивного сооружения, полиция и жандармерия.

Именно действия в такой сложной ситуации отрабатывали в Лионе силовые ведомства, включая военных, медиков и спасательно-пожарную службу. По данным газеты Le Monde, в учениях были задействованы несколько сотен человек, включая работников мэрий Лиона и ближайших к нему городов, сотрудников УЕФА, Французского общества железных дорог, лионского аэропорта. Болельщиков изображали многочисленные добровольцы, некоторым из них пришлось выступить в роли пострадавших от теракта, в том числе в качестве раненых иностранцев, не владеющих французским языком и не способных общаться с теми, кто оказывает им помощь.

Радиостанция France Info, подводя первые итоги учений, подчеркнула, что они "позволили проверить работу всех механизмов обеспечения безопасности и координацию действий всех сил и ведомств".

Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.