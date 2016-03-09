 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Во Франции прошли обыски по делу экс-главы ФИФА Блаттера

    Обыски провела финансовая прокуратура Франции, а прокуратура Швейцарии присутствовала на них

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Во Франции прошли обыски в офисах Французской федерации футбола в рамках уголовного расследования дела бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Обыски провела финансовая прокуратура Франции, а прокуратура Швейцарии присутствовала на них.

    В ходе обысков были изъяты документы, связанные с выплатой Блаттером 2 млн. швейцарских франков (чуть более 2 млн. долларов США) бывшему главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини.

    Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против Блаттера в конце сентября прошлого года. Одной из причин для возбуждения дела стал платеж, проведенный в феврале 2011 года.

    Блаттер и Платини из-за обвинений в коррупции были отстранены от футбола на шесть лет. Оба лишились своих постов в международных футбольных организациях.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi