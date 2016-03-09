​Во Франции прошли обыски по делу экс-главы ФИФА Блаттера

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Во Франции прошли обыски в офисах Французской федерации футбола в рамках уголовного расследования дела бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Обыски провела финансовая прокуратура Франции, а прокуратура Швейцарии присутствовала на них.

В ходе обысков были изъяты документы, связанные с выплатой Блаттером 2 млн. швейцарских франков (чуть более 2 млн. долларов США) бывшему главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини.

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против Блаттера в конце сентября прошлого года. Одной из причин для возбуждения дела стал платеж, проведенный в феврале 2011 года.

Блаттер и Платини из-за обвинений в коррупции были отстранены от футбола на шесть лет. Оба лишились своих постов в международных футбольных организациях.