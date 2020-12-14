Во Франции российские футбольные фанаты получили тюремный срок

Суд французского Экс-ан-Прованса приговорил российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюремного заключения соответственно по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Суд французского Экс-ан-Прованса приговорил российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюремного заключения соответственно по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили адвокаты задержанных.

Суд с 7 декабря рассматривал дело российских болельщиков, которые участвовали в драке с английскими фанатами в центре Марселя во время Евро-2016 года. Они обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча. Французская прокуратура требовала 5 лет тюрьмы для Ивкина и до 15 лет для Косова, признавая, что они действовали вместе, но при этом отмечая, что их уровень ответственности разный.

Адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных, подчеркивая, что действия Ивкина и Косова не были причиной серьезных травм английского фаната. Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. С марта 2018 года они находятся в тюрьмах Марселя.