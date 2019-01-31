Капитан "Карабаха": Внутренняя атмосфера в нашей команде всегда бывает на высоком уровне

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Внутренняя атмосфера в нашей команде всегда бывает на высоком уровне. Наше сегодняшнее хорошее настроение никак не связано с тем, что нашим соперником является "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал капитан "Карабаха" Рашад Садыгов, комментируя матч с "Нефтчи" в XV туре Премьер-лиги Азербайджана.

37-летний защитник подчеркнул, что психологическое превосходство находится на стороне соперников: "В последние года мы не попадали в такую ситуацию. Мы также хорошо готовимся к этой встрече, наблюдали за проверочными матчами. Все наши соперники усилились. Все 14 встреч будут сложными".

Отметим, что предстоящий 3 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч "Карабах" - "Нефтчи" начнется в 18:30.