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    Внук президента Казахстана назначен вице-президентом Федерации футбола

    Айсултан Назарбаев не раз критиковал работу Федерации футбола

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев стал вице-президентом Федерации футбола Казахстана. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана. 

    "28 февраля 2017 года решением Исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев", - говорится в сообщении федерации. 

    Ранее Айсултан Назарбаев не раз критиковал работу Федерации футбола, в частности ее экс-руководителя Ерлана Кожагапанова, и даже заявлял о готовности возглавить ФФК. 

    В октябре 2016 года Ерлан Кожагапанов, возглавлявший ФФК с декабря 2014 года, покинул этот пост. В ноябре президентом Федерации футбола был избран бывший защитник "Кайрата" и сборной СCСР Сеильда Байшаков.

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