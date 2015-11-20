Внесены изменения в календарь Кубка и Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Внесены изменения в график игр 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана и 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной лиги (PFL), изменения внесены на основании обращения клуба "Габала".

Ссылаясь на то, что в 5-м туре Лиги Европы матч клуба с греческим ПАОК, который должен был состояться 26 ноября, перенесен, и на положения соревнований, PFL перенес встречу "Габала" - "Раван" с 2 ноября на 30 ноября. Матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана "Габала" - "Мил Муган" и "Раван" - "Баку" перенесены со 2-го на 3 декабря.