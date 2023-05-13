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Власти Саудовской Аравии контролируют возможный переход Месси в "Аль-Хилаль"

Власти Саудовской Аравии контролируют возможный переход Месси в "Аль-Хилаль" Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в "Аль-Хилаль".
Футбол
13 мая 2023 г. 07:10
Власти Саудовской Аравии контролируют возможный переход Месси в Аль-Хилаль

Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в "Аль-Хилаль".

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

В клубе негласно подтверждают, что никакого соглашения с аргентинцем нет, в том числе отсутствуют и устные договоренности. Однако, клуб контактирует с окружением звездного нападающего, ведь он является приоритетной трансферной целью команды. В клубе не скрывают, что сделают все, что в их силах, чтобы осуществить этот трансфер.

Источник издания утверждает, что возможный трансфер 35-летнего футболиста среди прочего находится на контроле в Саудовской Аравии на государственном уровне из-за проведения чемпионата мира в 2030 году.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 28 матчах чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону".

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