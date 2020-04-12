Власти Мадейры раскритиковали Роналду за нарушение карантина - ФОТО

Педро Рамос https://report.az/storage/news/ab7cb43d1f3fa4073f21adab22a22a10/c37008d9-ca95-4f29-b294-43d10fe474cc_292.jpg

Глава департамента здравоохранения Мадейры Педро Рамос прокомментировал новость о том, что форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провел тренировку на стадионе.

Как передает Report, Рамос заявил, что португалец не имел права использовать стадион для своей тренировки. По словам чиновника, один из лучших игроков в мире должен подавать пример остальным гражданам. "Похоже на то, что Криштиану занимался на стадионе всего несколько минут и это не принесло никому вреда. Тем не менее я бы не хотел слышать о том, что мы преуменьшаем серьезность нарушения, допущенного футболистом. Все мы должны нести ответственность за свои действия", - цитирует Рамоса издание Latestly.

9 апреля Роналду провел тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Португалец с семьей находится на Мадейре с 9 марта. Форвард намерен вернуться в Турин на следующей неделе, чтобы продолжить тренировки с партнёрами по "Ювентусу".