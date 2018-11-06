Владислав Кулач: Я бы отдал предпочтение "Карабаху" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В преддверии матча IV тура Лиги Европы с "Карабахом" футболист украинского клуба "Ворскла" Владислав Кулач дал эксклюзивное интервью Report.

25-летний форвард, принесший победу своей команде во время бакинской встречи, сравнил "Карабах" с донецким "Шахтером", назвав азербайджанскую команду, за которую хотел бы выступать.

- Чем будет отличаться Ваша встреча с "Карабахом" в Полтаве от бакинского матча?

- Разумеется, мы хотели бы повторить бакинский успех, поскольку одержали победу в непростом матче. И были этому рады. Мы намерены продолжить победную серию.

- Во время матча на Бакинском олимпийском стадионе Ваш удар в створ ворот оказался столь сокрушительным или все же это была ошибка вратаря Вагнера?

- Можно сказать, оба фактора имели место. Разумеется, не будь ошибки вратаря, мяч не залетит в ворота. Вагнер допустил ошибку. Мяч выскользнул у него из рук. Мне и моей команде только это и нужно было. В футболе ошибки неизбежны. Вагнер хороший, опытный вратарь. Тот гол принес нам победу, чему я очень рад.

- После этой встречи Вы отличились и в матче с донецким "Олимпиком" в Премьер-лиге Украины, забив победный мяч. Этот гол получился неоднозначным, вызвав споры…

- Одни утверждали, что мяч пересек линию ворот, другие, что нет. Так или иначе, арбитр засчитал гол, и мы победили со счетом 2:1. На мой взгляд, не важно, как мы одержали победу, главное победа досталась нам.

- Многим этот эпизод навеял воспоминания о спорном голе сборной Англии в ворота Германии, засчитанном азербайджанским рефери Тофиком Бахрамовым в 1966 году в финале Чемпионата мира...

- (смеется – ред.) Честно говоря, я не помню этот гол. Главное, победа. После этого нет смысла обсуждать, пересек мяч линию ворот, или нет.

- Обычно "Карабах" в ответном матче производит лучшее впечатление. Вы не опасаетесь такой вероятности в Полтаве?

- "Карабах" – сильная команда. Мы удостоверились в этом в ходе нашей первой встречи. В команде есть хорошие футболисты, умеющие контролировать мяч. Мы постараемся не создавать опасных ситуаций у своих ворот, максимально использовав свои шансы в атаке.

- Посмотреть матчи Премьер-лиги Украины приходят не так много болельщиков. Вы ожидаете полных трибун на матче с "Карабахом" в Полтаве, или холодная погода все же внесет свою лепту?

- Ничего не могу сказать об этом, но надеюсь, что соберется достаточно болельщиков, желающих поддержать нас.

- Это будет последним шансом "Карабаха" для продолжения борьбы. А как насчет "Ворсклы"?

- Разумеется и для нас тоже. Поскольку каждое потерянное ныне очко может серьезно повлиять на нашу позицию в турнирной таблице. Шансы выйти из группы есть у нас обоих, поэтому каждый будет стремиться выложиться по максимуму.

- Звучали мнения по поводу единственного шанса, предоставленного Вам на бакинской встрече, которым Вы не преминули воспользоваться...

- Мы строили игру от защиты. Понимали, что атаки "Карабаха" могут представить для нас серьезную опасность, создав большие проблемы. Поэтому наши тренеры остановились на этой тактике игры. И она принесла плоды. Во втором тайме помимо голевого эпизода мы организовали хорошие контратаки. Могли еще раз отличиться. На мой взгляд, в первом матче мы играли очень аккуратно. В домашней встрече хотелось бы действовать более раскованно, одержав победу.

- И на сей раз Вы будете играть от обороны?

- Еще есть время подумать об этом. Тактику ведения игры выберет тренерский состав.

- В последних встречах наметился подъем в игре "Ворсклы" и в Ваших выступлениях?

- Независимо от турнира, одержав победу, ощущаешь подъем. Это сказывается и на последующих встречах. Поэтому я связываю это по большей части с победами. Триумфы подстегивают к новым свершениям.

- Вам всего-навсего 25 лет, но Вы уже выступали во многих командах, даже были легионером в Турции. С чем связана столь частая смена клуба?

- По договору я – футболист "Шахтера". Прежние и нынешние главные тренеры Донецкой команды все еще не доверяют мне. Поэтому я выступаю на правах аренды в различных клубах. Но в то же время они не отпускают меня в другой клуб на постоянную работу. Поэтому, продлевая контракт с "Шахтером", я выступаю за другие клубы на правах аренды. Может, на этот раз все сложится иначе. Возможно, в ближайшее время что-то изменится, и я буду выступать за свой клуб.

- Родной город "Шахтера" – Донецк ныне не контролируется Украиной. Где же проходят домашние матчи команды?

- Разумеется, это плохо для Донецка. Команда обосновалась в Киеве. У "Шахтера" много болельщиков. Конечно, остаться без родного города, своего зрителя и стадиона очень печально. Надеюсь, что в ближайшее время что-то изменится, я бы хотел, чтобы "Шахтер" вернулся в Донецк.

- Где живет Ваша семья, родители?

- Моя семья всегда рядом. Так сложилось, что мы переехали из Донецка. Там уже мало наших родственников. Хочется верить, что вскоре мы вернемся в Донецк.

- В "Эскишехирспор", за который Вы некогда выступали, играл и капитан "Карабаха" Рашад Садыгов. Вы слышали о нем?

- По правде говоря, я знаю немногих футболистов "Карабаха". Я наблюдал за выступлением команды в еврокубках, убедившись, что коллектив клуба довольно силен, и каждый футболист в отдельности представляет исключительную важность. Нам предстоит встреча с сильным противником. Матч выдастся нелегким.

- Ожидаете ли Вы приглашение в сборную Украины?

- Если позовут, я с удовольствием пойду в состав сборной. Не знаю точно, пригласят меня или нет, но верю и надеюсь, что когда-нибудь это произойдет.

- Приедет ли на матч в Полтаву главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко?

- Возможно. Но, конечно же, Андрею Николаевичу решать, какой матч смотреть. В день нашей игры с "Карабахом" "Динамо" будет принимать в Киеве чешский "Яблонец". Поэтому ничего не могу сказать о его приезде в Полтаву.

- Хотели бы Вы выступать в Премьер-лиге Азербайджана?

- Я не думал об этом, но всякое возможно.

- За "Карабах" или "Нефтчи"?

- Это два крупных клуба, но, все же, отдал бы предпочтение "Карабаху".

- Почему?

- Потому что знаю о нем больше.

- Может, потому что команду постигла участь "беженца", как и Донецкий "Шахтер"?

- Да, мне известно об этой проблеме. Ситуации схожи. Надеюсь, что Ваши и наши земли вскоре будут освобождены.

Эльшан Мамедов