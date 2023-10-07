Владелец "Манчестер Сити" может лишиться клуба из-за связей с РФ

Владелец английского футбольного клуба "Манчестер Сити" шейх Мансур попал под следствие, организованное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
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Отмечается, что Мансура обвиняют в том, что после начала спецоперации на территории Украины он помогал российским миллиардерам выводить деньги из Англии в ОАЭ. Если его причастность к российским бизнесменам подтвердится, то он может лишиться клуба. По новым правилам Английской премьер-лиги (АПЛ) владельцы клубов могут быть отстранены, если будет доказана их причастность к уголовным преступлениями или нарушениям прав человека.
Состояние Мансура оценивается в €16 млрд. Он владеет "Манчестер Сити" с 2008 года.
Летом 2023 года "горожане" впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов УЕФА. Также клуб из Манчестера является многократным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.