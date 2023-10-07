Владелец "Манчестер Сити" может лишиться клуба из-за связей с РФ

Владелец английского футбольного клуба "Манчестер Сити" шейх Мансур попал под следствие, организованное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Владелец английского футбольного клуба "Манчестер Сити" шейх Мансур попал под следствие, организованное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как передает Report , об этом сообщает Goal.com.

Отмечается, что Мансура обвиняют в том, что после начала спецоперации на территории Украины он помогал российским миллиардерам выводить деньги из Англии в ОАЭ. Если его причастность к российским бизнесменам подтвердится, то он может лишиться клуба. По новым правилам Английской премьер-лиги (АПЛ) владельцы клубов могут быть отстранены, если будет доказана их причастность к уголовным преступлениями или нарушениям прав человека.

Состояние Мансура оценивается в €16 млрд. Он владеет "Манчестер Сити" с 2008 года.

Летом 2023 года "горожане" впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов УЕФА. Также клуб из Манчестера является многократным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.