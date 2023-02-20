Владелец "Ливерпуля" Джон Генри заявил, что не будет продавать клуб

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри заявил, что не собирается продавать клуб.

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри заявил, что не собирается продавать клуб.

Как передает Report, напомним, в ноябре 2022 года появилась информация, что владеющая правами на мерсисайдцев Fenway Sports Group (FSG) выставила их на продажу.

"Я знаю, что было много разговоров и цитат о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Навсегда ли мы останемся в Англии? Нет. Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Общаемся ли мы с инвесторами клуб? Да. Произойдёт ли что-то в клубе? Надеюсь, что да, но это точно не будет продажей. Разве продавали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?" - приводит слова Генри Liverpool Echo.

"Ливерпуль" занимает восьмое место турнирной таблицы английской Премьер-лиги. У команды Юргена Клоппа 35 очков по итогам 22 туров. Следующую встречу мерсисайдцы проведут в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, когда сыграют с мадридским «Реалом».