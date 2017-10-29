Владелец "Эвертона" готов предложить "Арсеналу" 30 млн за Алексиса Санчеса

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет видеть в своём клубе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, в грядущее зимнее трансферное окно бизнесмен готов предложить «канонирам» за чилийского футболиста £ 30 млн (около € 34 млн).

При этом сам Алексис вряд ли будет заинтересован в переходе в «Эвертон», приоритетными для 29-летнего нападающего являются варианты с «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает по окончании текущего сезона, так что лондонский клуб рассмотрит возможность его продажи зимой.