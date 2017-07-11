Владелец Дженоа объявил о продаже клуба

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Владелец и президент «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что договорился о продаже клуба, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

«Я продал клуб, а документы будут подписаны в конце этого или начале следующего сезона. В следующем интервью я уже не будут президентом "Дженоа", — цитирует Прециози Reuters.

Прециози был президентом генуэзского клуба с 2003 года, когда купил «Дженоа», находившийся на грани банкротства.

В завершившемся сезоне действия владельца клуба, начавшего массовую продажу футболистов, стали причиной фанатских протестов. В Серии А «грифоны» финишировали на 16-м месте.