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    Владелец Дженоа объявил о продаже клуба

    В Серии А «грифоны» финишировали на 16-м месте

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Владелец и президент «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что договорился о продаже клуба, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    «Я продал клуб, а документы будут подписаны в конце этого или начале следующего сезона. В следующем интервью я уже не будут президентом "Дженоа", — цитирует Прециози Reuters.

    Прециози был президентом генуэзского клуба с 2003 года, когда купил «Дженоа», находившийся на грани банкротства.

    В завершившемся сезоне действия владельца клуба, начавшего массовую продажу футболистов, стали причиной фанатских протестов. В Серии А «грифоны» финишировали на 16-м месте.

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