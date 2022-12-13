Владельцы "Манчестер Юнайтед" рассчитывают продать клуб в начале 2023 года

Семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", рассчитывает завершить сделку о продаже клуба в первом квартале 2023 года.

Семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", рассчитывает завершить сделку о продаже клуба в первом квартале 2023 года.

Как передает Report , об этом в понедельник сообщил портал The Athletic.

По информации источника, американский банк Raine Group, который выступает в качестве консультанта Глейзеров в вопросе продажи клуба, оценивает сделку в 6-7 млрд фунтов стерлингов. Как отмечает издание, Глейзеры рассчитывают получить от продажи клуба большую сумму, чем бывший владелец английского "Челси" Роман Абрамович. Консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли заплатил за него 4,25 млрд фунтов, сделка была закрыта в мае.

Сообщается, что заинтересованность в покупке английского клуба выразило несколько сторон, однако переговоры начнутся при большем числе потенциальных покупателей.