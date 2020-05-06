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СМИ: Выяснилось время матча "Ювентус" - "Лион"

Выяснилось время матча "Ювентус" - "Лион"

УЕФА готовит новый календарь для завершения сезона 2019/2020 в Лиге чемпионов (CHL).

Как сообщает Report со ссылкой на RMC Sport, представители континентальной футбольной структуры провели видеоконференцию с президентами клубов, продолжающих борьбу в CHL.

На онлайн-заседании также обсуждалась предстоящая встреча между "Ювентусом" (Италия) и "Лионом" (Франция) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Предположительно, было решено, что встреча состоится 8 августа. 

Отметим, что в первом матче на родной арене "Лион" обыграл соперника со счетом 1:0.

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