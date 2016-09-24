Виталий Мутко переизбран на пост президента Российского футбольного союза

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Избран президент Российского футбольного союза (РФС) на очередной срок.

Как сообщает Report, им стал министр спорта Виталий Мутко.

За пост президента РФС боролись 4 человека. Однако президент Профессиональной лиги футбола России Сергей Прядкин и руководитель национальной футбольной лиги Игорь Ефремов сняли свои кандидатуры в пользу Мутко.

По итогам голосования Мутко набрал 266 голосов (65,2 %), а главный тренер Валерий Газзаев - 142 (34,8 %).

Отметим, что Виталий Мутко ранее являлся президентом союза с 2005 по 2009 год. Мутко вторично возглавил РФС 2 сентября 2015 года.