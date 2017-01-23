Виталий Мутко: Мы получили хорошее предложение от азербайджанских коллег в связи с "Кубком содружества"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Мы получили хорошее предложение от азербайджанских коллег в связи с "Кубком содружества".

Как сообщает Report, об этом в интервью Sport Weekend заявил президент Футбольного союза России Виталий Мутко, рассказывая о судьбе Кубка.

Он отметил, что этот вопрос обсудил с президентом УЕФА Александром Чефериным: "Если кубок проводиться среди клубов, следует подумать об организационных вопросах. Например, есть хорошие предложения от азербайджанских коллег. Можно определить также хороший призовой фонд. Организация турнира среди молодежных команд является неудачным вариантом".