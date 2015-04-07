​Виталий Мутко: Cокращение расходов не отразится на рядовых болельщиках

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о причинах сокращения расходов на чемпионат мира-2018. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по словам министра, сокращение расходов на строительство гостиниц для чемпионата мира-2018 в России не отразится на рядовых болельщиках.

"Это проект постановления, по которому будут вноситься изменения в Федеральную программу подготовки к чемпионату мира 2018 года. Мы договорились с ФИФА, что будем придерживаться минимальных требований этой организации к условиям размещения в каждом регионе команд, судейского корпуса, так называемых представителей семьи ФИФА, гостей ФИФА, аккредитованных журналистов и так далее", - отметил В.Мутко.

В.Мутко отметил, что они не хотят, чтобы элитные гостиницы, построенные по максимальной планке ФИФА, после чемпионата мира оказались невостребованными: "Что касается размещения рядовых болельщиков, то каждый город уже давно выработал свои требования. Наряду с гостиницами будут использоваться общежития системы образования, которые сейчас надо привести в порядок. У каждого региона есть своя программа, по которой он работает".

Отметим, что чемпионат мира-2018 пройдет в России.