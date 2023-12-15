Виталий Борисов: Нам не хватило опыта

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов заявил, что сборной не хватило опыта для победы над румынами.
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По его словам, это была напряженная борьба: "Ребята сыграли очень хорошо. Мы контролировали ход встречи, а соперник играл от обороны. Мы вели в счете весь матч, нам просто не хватило опыта. При численном большинстве полевых румыны смотрелись лучше. У нас 80% состава – новички. Остался очень доволен своими игроками.
Возможно, в эпизоде с первым голом Ровшан Гусейнли мог выручить, но я доволен и им. Соперник действовал хорошо, когда играл с пятью против четверых. Вратарских ошибок я не увидел, но мы все равно проанализируем всю игру".