Виталий Борисов: Нам не хватило опыта

Нам просто не хватило опыта.

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов заявил, что сборной не хватило опыта для победы над румынами.

Как передает Report , об этом специалист сказал на послематчевой пресс-конференции по итогам матча 5-го тура группы А элитного раунда ЧМ-2024, в котором Азербайджан и Румыния сыграли вничью (5:5).

По его словам, это была напряженная борьба: "Ребята сыграли очень хорошо. Мы контролировали ход встречи, а соперник играл от обороны. Мы вели в счете весь матч, нам просто не хватило опыта. При численном большинстве полевых румыны смотрелись лучше. У нас 80% состава – новички. Остался очень доволен своими игроками.

Возможно, в эпизоде с первым голом Ровшан Гусейнли мог выручить, но я доволен и им. Соперник действовал хорошо, когда играл с пятью против четверых. Вратарских ошибок я не увидел, но мы все равно проанализируем всю игру".