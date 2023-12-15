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Виталий Борисов: Нам не хватило опыта

Виталий Борисов: Нам не хватило опыта Нам просто не хватило опыта.
Футбол
15 декабря 2023 г. 22:58
Виталий Борисов: Нам не хватило опыта

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов заявил, что сборной не хватило опыта для победы над румынами.

Как передает Report, об этом специалист сказал на послематчевой пресс-конференции по итогам матча 5-го тура группы А элитного раунда ЧМ-2024, в котором Азербайджан и Румыния сыграли вничью (5:5).

По его словам, это была напряженная борьба: "Ребята сыграли очень хорошо. Мы контролировали ход встречи, а соперник играл от обороны. Мы вели в счете весь матч, нам просто не хватило опыта. При численном большинстве полевых румыны смотрелись лучше. У нас 80% состава – новички. Остался очень доволен своими игроками.

Возможно, в эпизоде с первым голом Ровшан Гусейнли мог выручить, но я доволен и им. Соперник действовал хорошо, когда играл с пятью против четверых. Вратарских ошибок я не увидел, но мы все равно проанализируем всю игру".

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Версия на азербайджанском языке Vitali Borisov: “Bir az təcrübəmiz çatmadı”

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