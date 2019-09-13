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Выставлены на продажу билеты на матч "Карабах" - "Севилья"

Выставлены на продажу билеты на матч "Карабах" - "Севилья"

Выставлены на продажу билеты на предстоящий в Баку матч "Карабаха" с "Севильей" в I туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.  

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, самый дешевый билет стоит 3 маната. 

Также продаются билеты за 5, 15, 20, 50 манатов и в VİP-сектор за 100 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, в пунктах продажи iTicket в торговых центрах "Gənclik Mall", "28 Mall", "Park Bulvar", центрах ASAN xidmət № 2 и 3 (Ясамал, ТЦ "AMAY"), а также через сайт İticket.az (онлайн). 

Отметим, что предстоящий 19 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч начнется в 20:55. 

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