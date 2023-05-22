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Винисиус Жуниор может уйти из "Реала" из-за расизма

Винисиус Жуниор может уйти из "Реала" из-за расизма Окружение бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора настаивает на уходе форварда из испанской команды из-за слишком большого количества проявлений расизма.
Футбол
22 мая 2023 г. 04:19
Винисиус Жуниор может уйти из Реала из-за расизма

Окружение бразильского футболиста мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора настаивает на уходе форварда из испанской команды из-за слишком большого количества проявлений расизма.

Как передает Report со ссылкой на ESPN.com.br, нападающий пока колеблется и не принял окончательного решения, отказываясь рассматривать вариант с переходом в другой клуб, хотя уже находится на грани.

Болельщики "Валенсии" выкрикивали оскорбления расистского характера в адрес игрока в матче 35-го тура Ла Лиги, в котором мадридцы потерпели поражение со счетом 0:1. Винисиуса удалили с поля на последних минутах встречи из-за участия в драке с соперниками.

После игры руководство Примеры объявило о том, что проведет расследование инцидента и уже запросила все возможные видео-и фотоматериалы. Ла Лига пообещала наказать виновных.

Из-за поражения "Реал" опустился со второго на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету подопечных Карло Анчелотти 71 очко. Вторым идет "Атлетико" (72). Лидирует "Барселона", которая еще неделю назад обеспечила себе чемпионский титул в сезоне-2022/23.

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