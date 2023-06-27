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Винисиус продлит контракт с "Реалом" с отступными в 1 млрд евро

Винисиус продлит контракт с "Реалом" с отступными в 1 млрд евро Мадридский "Реал" продлит контракт со своим нападающим Винисиусом Жуниором.
Футбол
27 июня 2023 г. 07:02
Винисиус продлит контракт с Реалом с отступными в 1 млрд евро

Мадридский "Реал" продлит контракт со своим нападающим Винисиусом Жуниором.

Как передает Report со ссылкой на Cadena Ser, новое соглашение будет рассчитано на пять сезонов. Отступные составят €1 млрд. Также бразильский футболист по контракту получит бонус в случае завоевания "Золотого мяча". О продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.

В 55 матчах во всех турнирах минувшего сезона южноамериканец забил 23 мяча и отдал 18 результативных передач.

Напомним, что мадридский "Реал" по итогам сезона в Ла Лиге стал вторым. В Лиге чемпионов команда под руководством Карло Анчелотти выбыла на стадии полуфинала, а также выиграла национальный кубок и клубный чемпионат мира.

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