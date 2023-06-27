Винисиус продлит контракт с "Реалом" с отступными в 1 млрд евро

Мадридский "Реал" продлит контракт со своим нападающим Винисиусом Жуниором.
Как передает Report со ссылкой на Cadena Ser, новое соглашение будет рассчитано на пять сезонов. Отступные составят €1 млрд. Также бразильский футболист по контракту получит бонус в случае завоевания "Золотого мяча". О продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.
В 55 матчах во всех турнирах минувшего сезона южноамериканец забил 23 мяча и отдал 18 результативных передач.
Напомним, что мадридский "Реал" по итогам сезона в Ла Лиге стал вторым. В Лиге чемпионов команда под руководством Карло Анчелотти выбыла на стадии полуфинала, а также выиграла национальный кубок и клубный чемпионат мира.