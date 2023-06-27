Винисиус продлит контракт с "Реалом" с отступными в 1 млрд евро

Мадридский "Реал" продлит контракт со своим нападающим Винисиусом Жуниором.

Мадридский "Реал" продлит контракт со своим нападающим Винисиусом Жуниором.

Как передает Report со ссылкой на Cadena Ser, новое соглашение будет рассчитано на пять сезонов. Отступные составят €1 млрд. Также бразильский футболист по контракту получит бонус в случае завоевания "Золотого мяча". О продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.

В 55 матчах во всех турнирах минувшего сезона южноамериканец забил 23 мяча и отдал 18 результативных передач.

Напомним, что мадридский "Реал" по итогам сезона в Ла Лиге стал вторым. В Лиге чемпионов команда под руководством Карло Анчелотти выбыла на стадии полуфинала, а также выиграла национальный кубок и клубный чемпионат мира.