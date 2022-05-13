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Винисиус оформил первый хет-трик в карьере

Винисиус оформил первый хет-трик в карьере Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в матче 36-го тура Ла Лиги против «Леванте».
Футбол
13 мая 2022 г. 08:59
Винисиус оформил первый хет-трик в карьере

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в матче 36-го тура Ла Лиги против «Леванте».

Как передает Report, для бразильского нападающего это первый хет-трик в карьере.

Также в поединке с «Леванте» 21-летний футболист сделал результативную передачу на Карима Бензема.

В текущем сезоне Винисиус сыграл в 50 матчах во всех турнирах за «Реал», забив 21 гол, а также отдав 15 голевых передач.

Напомним, что «сливочные» разгромили «Леванте» со счётом 6:0. После 36 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 84 очка. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице.

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