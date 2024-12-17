Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

Как сообщает Report , награда игроку была вручена на церемонии The Best, организованной всемирной футбольной организацией.

По итогам голосования бразильский футболист опередил Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Даниэля Карвахаля, Федерико Вальверде (все — "Реал" Мадрид), Лионеля Месси ("Интер Майами"), Ламина Ямаля ("Барселона"), Эрлинга Холанда, Родри (оба — "Манчестер Сити"), Флориана Вирца ("Байер") и завершившего карьеру Тони Крооса.

Указанная премия учитывала выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определился посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Лучшим тренером по версии ФИФА был избран наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти, награда лучшему вратарю досталась игроку английской "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу.