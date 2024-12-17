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Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА

Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.
Футбол
17 декабря 2024 г. 22:37
Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

Как сообщает Report, награда игроку была вручена на церемонии The Best, организованной всемирной футбольной организацией.

По итогам голосования бразильский футболист опередил Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Даниэля Карвахаля, Федерико Вальверде (все — "Реал" Мадрид), Лионеля Месси ("Интер Майами"), Ламина Ямаля ("Барселона"), Эрлинга Холанда, Родри (оба — "Манчестер Сити"), Флориана Вирца ("Байер") и завершившего карьеру Тони Крооса.

Указанная премия учитывала выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определился посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Лучшим тренером по версии ФИФА был избран наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти, награда лучшему вратарю досталась игроку английской "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу.

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Версия на азербайджанском языке FIFA-nın ilin ən yaxşı futbolçusuna təqdim etdiyi “The Best” mükafatının sahibi müəyyənləşib

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