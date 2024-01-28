"Вильярреал" победил "Барселону" в матче с восемью голами

"Барселона" уступила "Вильярреалу" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" уступила "Вильярреалу" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:5. В составе каталонцев отличились Илкай Гюндоган (60-я минута), Педри (68), автоголом отметился защитник гостей Эрик Бейи (71). У "Вильярреала" мячи забили Херар Морено (41), Ильяс Ахомаш (54), Гонсалу Гедеш (84), Александр Сёрлот (90+9) и Хосе Луис Моралес (90+12).

"Барселона" (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" (23) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Барселона" 31 января примет "Осасуну", а "Вильярреал" 4 февраля дома сыграет с "Кадисом".