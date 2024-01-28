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"Вильярреал" победил "Барселону" в матче с восемью голами

"Вильярреал" победил "Барселону" в матче с восемью голами "Барселона" уступила "Вильярреалу" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
28 января 2024 г. 00:04
Вильярреал победил Барселону в матче с восемью голами

"Барселона" уступила "Вильярреалу" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:5. В составе каталонцев отличились Илкай Гюндоган (60-я минута), Педри (68), автоголом отметился защитник гостей Эрик Бейи (71). У "Вильярреала" мячи забили Херар Морено (41), Ильяс Ахомаш (54), Гонсалу Гедеш (84), Александр Сёрлот (90+9) и Хосе Луис Моралес (90+12).

"Барселона" (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" (23) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Барселона" 31 января примет "Осасуну", а "Вильярреал" 4 февраля дома сыграет с "Кадисом".

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Версия на азербайджанском языке “Vilyarreal” “Barselona”nı 5 qolla məğlub edib

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