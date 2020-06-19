​"Вильярреал" обыграл "Гранаду" в матче Ла Лиги

«Вильярреал" в гостях со счетом 1:0 обыграл "Гранаду" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, единственный мяч в игре забил Херард Морено (11-я минута).

Для "Вильярреала" эта победа стала третьей подряд. В турнирной таблице клуб идет на седьмом месте, набрав 47 очков. "Гранада" занимает девятую строчку, имея в активе 42 очка. В следующем туре "Вильярреал" 22 июня примет "Севилью", "Гранада" в этот же день на выезде сыграет с "Леганесом".

В другом матче игрового дня "Мальорка" и "Леганес" сыграли вничью со счетом 1:1. Оба клуба находятся в зоне вылета, "Мальорка идет на 18-м месте с 26-ю очками, "Леганес" - на 20-м, набрав 24 очка.