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Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи

Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи Нападающий «Коринтианса» Виллиан может покинуть бразильский клуб по личным причинам.
Футбол
21 апреля 2022 г. 21:51
Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи

Нападающий «Коринтианса» Виллиан может покинуть бразильский клуб по личным причинам.

Как передает Report, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, после поражения в матче Кубка Либертадорес с «Олвейс Реди» южноамериканец стал получать угрозы. Дочери форварда боятся посещать школу. После получения угроз футболист обзавёлся личным охранником, а его жена настаивает на отъезде из страны.

В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами. Отметим, Виллиан является воспитанником «Коринтианса» и за основной состав этого клуба игрок выступал с 2005 по 2007 год.

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