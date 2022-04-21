Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи

Нападающий «Коринтианса» Виллиан может покинуть бразильский клуб по личным причинам.

Нападающий «Коринтианса» Виллиан может покинуть бразильский клуб по личным причинам.

Как передает Report, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, после поражения в матче Кубка Либертадорес с «Олвейс Реди» южноамериканец стал получать угрозы. Дочери форварда боятся посещать школу. После получения угроз футболист обзавёлся личным охранником, а его жена настаивает на отъезде из страны.

В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами. Отметим, Виллиан является воспитанником «Коринтианса» и за основной состав этого клуба игрок выступал с 2005 по 2007 год.