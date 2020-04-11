Вилли Саньоль: После финала ЧМ-2006 я два года не разговаривал с Зиданом

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль признался, что не разговаривал с бывшим товарищем по национальной команде Зинедином Зиданом из-за красной карточки, которую полузащитник получил в финале ЧМ-2006.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

В том матче судья удалил Зидана за удар головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Оставшись в меньшинстве в компенсированное время, сборная Франции уступила сопернику в серии пенальти.

"После игры в раздевалке Зидан извинился. Но я не принял его извинения, я не хотел с ним разговаривать, не было времени, было слишком много разочарований.

Я пошел в ванную и выкурил 250 сигарет за 10 минут. Мы не разговаривали два года после этого. Однако в 2008 году я женился, и моя жена попросила меня пригласить его. Я позвонил ему, и мы немного перекусили вместе: у нас был хороший разговор", - заявил Саньоль.

За карьеру игрока Саньоль выступал в "Сент-Этьене", "Монако" и "Баварии". В составе сборной Франции он провел 58 матчей.