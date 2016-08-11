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    ​"Вильярреал" отправил в отставку главного тренера

    Вместе с Марселино Гарсией Торалем команду также покинули тренеры Рубен Уриа и Исмаэль Фернандес

    Баку. 11 Августа. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб "Вильярреал" отправил в отставку главного тренера Марселино Гарсию Тораля.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Отмечается, что команду также покинули тренеры Рубен Уриа и Исмаэль Фернандес. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие часы.

    Тораль возглавлял "Вильярреал" с 2013 года. В минувшем сезоне клуб занял четвертое место в чемпионате Испании и обеспечил себе участие в стыковых матчах Лиги чемпионов. В июне "Вильярреал" подписал пятилетний контракт с российским футболистом Денисом Черышевым. 

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