"Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью со счётом 4:4 - ВИДЕО

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4.

Как передает Report, встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Счёт на 12-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Малком. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Малком с передачи Артуро Видаля. В середине тайма разрыв в счёте сократил Самуэль Чуквезе.

В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби с паса Чуквезе. На 62-й минуте «Вильярреал» вывел вперёд Висенте Иборра. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мануэль Морланес. Четвёртый гол в ворота «Барселоны» забил Карлос Бакка с паса Санти Касорлы. В компенсированное время голы Лионеля Месси и Луиса Суареса спасли каталонцев от поражения.

«Вильярреал», набрав 30 очков, остался на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (70) по-прежнему занимает 1-е место в таблице.