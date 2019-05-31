Выиграв Лигу Европы, "Челси" повторил достижение "Манчестер Юнайтед"

В финале Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал" (4:1) и завоевал шестой еврокубковый трофей в истории.

Как сообщает Report, таким образом, лондонский клуб повторил достижение "Манчестер Юнайтед", который в 2008 году также прошёл весь евротурнир (Лигу чемпионов) без поражений.

В минувшем евросезоне команда Маурицио Сарри провела 15 матчей, в которых победила 12 раз и трижды сыграла вничью.

"Челси" дважды побеждал в Лиге Европы и в Кубке обладателей кубков, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В начале следующего сезона синие могут выйти на единоличное второе место по числу евротрофеев, если завоюют Суперкубок УЕФА. Они сыграют с победителем противостояния "Ливерпуль" - "Тоттенхэм Хоттспур".

Отметим, что в решающем матче на Бакинском олимпийском стадионе "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1.