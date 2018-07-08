Вида избежал дисквалификации за выкрик Слава Украине после матча с Россией

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Защитник сборной Хорватии Домагой Вида избежал дисквалификации за своё поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира – 2018 с Россией, по итогам которого его команда сумела пробиться в полуфинал турнира. Футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА.

Как передает Report, футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА.

Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг «Слава Украине», адресованный болельщикам киевского «Динамо», за которое футболисты выступали вместе ранее. Сообщалось, что футболисту грозило наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа.