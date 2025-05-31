Вице-президент Всемирной федерации минифутбола: Самый лучший мундиаль организован в Баку

Вице-президент Всемирной федерации минифутбола Петер Кралик дал интервью Report.

Вице-президент Всемирной федерации минифутбола Петер Кралик дал интервью Report. Он рассказал о высоком уровне организации чемпионата мира в Азербайджане, о рекорде посещаемости, зафиксированном накануне, и о других интересных моментах. Официальный представитель организации также оценил шансы сборных Азербайджана и Венгрии, которые встретятся в финале мундиаля.

- В финале чемпионата мира встретятся команды Азербайджана и Венгрии. Что вы об этом думаете?

- Это хорошая новость для Азербайджана. Еще лучшей новостью для вашей страны было бы, если бы вы победили в решающем матче. Венгрия - очень хорошая команда. В их составе опытные футболисты. Уже сейчас можно прогнозировать, что финальный матч будет очень сложным.

- Шансы какой сборной вы оцениваете выше?

- Нужно учитывать, что игра начинается со счета 0:0. Кто забьет больше голов, тот и победит. Мы верим, что болельщики, собравшиеся на Национальной арене гимнастики, станут свидетелями интересного финала.

- Что вы можете сказать об организации чемпионата мира?

- Самый лучший мундиаль был организован в Баку. Но соревнование еще не закончилось. Я верю, что атмосфера финального матча запомнится еще более грандиозными моментами.

- Матч 1/4 финала Азербайджан - Англия посмотрели 7007 болельщиков. Это абсолютный рекорд в истории мундиалей. Ожидали ли вы этого заранее?

- Ранее лучший показатель был зафиксирован на матче открытия чемпионата Европы в словацком городе Кошице - в матче Словакия - Бельгия. Тот матч вживую посмотрели 6513 болельщиков. Когда Азербайджан занял первое место на том турнире, мы уже поняли, что именно эта страна будет одним из лучших организаторов. Поздравляю местный организационный комитет с рекордом посещаемости, зафиксированным в Баку. Но, как я подчеркнул чуть ранее, соревнование еще не закончилось.

- Каким образом организация в Баку может стать положительным примером для других стран?

- Ранее проведенные соревнования были хорошим примером для Азербайджана. Ваша страна очень хорошо подготовилась к мундиалю. Я верю, что другие страны, глядя на Азербайджан, тоже воодушевятся. Все увидели, что минифутбол очень любят в Баку.