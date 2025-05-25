Вице-президент Всемирной федерации мини-футбола: Азербайджан организовал чемпионат на высоком уровне

Вице-президент Всемирной федерации мини-футбола Петер Кралик заявил, что чемпионат мира в Баку отличается от предыдущих и с самого начала было понятно, что турнир пройдет на высоком уровне.

Вице-президент Всемирной федерации мини-футбола Петер Кралик заявил, что чемпионат мира в Баку отличается от предыдущих и с самого начала было понятно, что турнир пройдет на высоком уровне.

Как сообщает Report, он сказал об этом в интервью журналистам. Представитель федерации также назвал сборную Азербайджана одной из сильнейших команд турнира:

"Чемпионат мира в Азербайджане значительно отличается от предыдущих. Например, в прошлом году турнир проходил в ОАЭ — там стадион был построен под открытым небом, прямо на берегу. Главное отличие в том, что на этот раз команда-хозяйка входит в тройку сильнейших участников. Поэтому изначально было ясно, что Азербайджан организует чемпионат на высшем уровне. Арена, транспортировка команд — всё великолепно. Уверен, что этот турнир поднимет мини-футбол на новую высоту и откроет дорогу к большим успехам в будущем. Благодарю организаторов".

Петер Кралик также подчеркнул, что на сборную Азербайджана оказывается серьёзное давление:

"Для сборной Азербайджана турнир проходит в непростых условиях, потому что команда играет под большим давлением и от неё многого ждут. Это усиливает психологическое напряжение. Играть дома — это не только почётно, но и очень ответственно, ведь от хозяев всегда ждут максимального результата".