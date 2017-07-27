Вице-президент УЕФА ушел в отставку

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Испанец Анхель Мария Вильяр объявил об отставке с поста вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после обвинений в коррупции и ареста, передает Report со ссылкой на ТАСС.

18 июля полиция провела обыск в офисе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), президентом которой является Вильяр. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. В ходе обысков были произведены по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон. Задержанные подозреваются в хищении 45 млн евро.

С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.