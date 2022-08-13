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Вице-президент ПФЛ: Это было стремительное назначение

Вице-президент ПФЛ: Это было стремительное назначение 14:10 "После избрания президентом Профессиональной футбольной Лиги Эльхан Самедов заявил, что хочет создать пост вице-президента и намерен доверить эту должность мне, я тогда согласился. Мое назначение на этот пост произошло очень быстро".
Футбол
13 августа 2022 г. 14:47
Вице-президент ПФЛ: Это было стремительное назначение

Должность вице-президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) была создана недавно.

Об этом Report сообщил вице-президент ПФЛ Аслан Шахгяльдиев.

"После избрания президентом Профессиональной футбольной Лиги Эльхан Самедов заявил, что хочет создать пост вице-президента и намерен доверить эту должность мне, я тогда согласился. Мое назначение на этот пост произошло очень быстро",- сказал он.

Шахгяльдиев уточнил, в чем будут заключаться его полномочия: "Как вице-президент буду играть роль моста между сотрудниками и руководителем. Пока структурные изменения в ПФЛ продолжаются, весь перечень полномочий вице-президента полностью не определен".

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Версия на азербайджанском языке PFL-in vitse-prezidenti: "Bu posta təyinatım sürətli baş tutdu"

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