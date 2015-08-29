Вице-президент "Монако": У нас будет новый соперник - "Карабах", и это дает нам новую мотивацию

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ ""Монако" попал в группу чемпионов, и это хороший ответ тем, кто говорит, что Лига Европы УЕФА не интересная, по сравнению с Лигой Чемпионов".

Как сообщает Report cо ссылкой на сайт клуба "Монако", об этом сказал вице-президент французского клуба Вадим Васильев.

По его словам, находящиеся в одной группе с "Монако" английский "Тоттенхем" и бельгийский "Андерлехт" являются сложными соперниками: "В то же время мы сыграем с новым соперником - "Карабахом", и это хорошо, так как это даст нам новую мотивацию. Мы находимся в группе чемпионов".

По словам В.Васильева, главная цель команды - выйти из группы: "Это будет трудно, но мы гордимся тем, что играем в еврокубках второй сезон подряд".

Отметим, что "Монако" попал в группу J, где его соперниками будут "Карабах", "Тоттенхем" и "Андерлехт".