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    Вице-президент "Габалы": Джавид Гусейнов должен восстановить прежнюю форму

    После принятия официального решения мы сделаем подробное заявление общественности

    Баку. 15 октября.REPORT.AZ/ "Моральная сторона вопроса касается самого Джавида. В первую очередь, он должен избавиться от психологического напряжения".

    Об этом заявил Report вице-президент "Габалы" Фариз Наджафов, комментируя освобождение из заключения бывшего члена команды Джавида Гусейнова.

    Коснувшись вопроса его возвращения в клуб, Ф.Наджафов отметил, что вначале футболист должен восстановить прежнюю форму: "К тому же мы должны обсудить с руководством клуба еще один вопрос, и только после принятия официального решения мы сделаем подробное заявление общественности".

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