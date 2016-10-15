Вице-президент "Габалы": Джавид Гусейнов должен восстановить прежнюю форму

Баку. 15 октября.REPORT.AZ/ "Моральная сторона вопроса касается самого Джавида. В первую очередь, он должен избавиться от психологического напряжения".

Об этом заявил Report вице-президент "Габалы" Фариз Наджафов, комментируя освобождение из заключения бывшего члена команды Джавида Гусейнова.

Коснувшись вопроса его возвращения в клуб, Ф.Наджафов отметил, что вначале футболист должен восстановить прежнюю форму: "К тому же мы должны обсудить с руководством клуба еще один вопрос, и только после принятия официального решения мы сделаем подробное заявление общественности".