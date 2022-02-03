Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твита

Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твитаВице-президент фонда «Барселоны» Альфонс Годалл подал в отставку после скандального твита об испанском теннисисте Рафаэле Надале.

Вице-президент фонда «Барселоны» Альфонс Годалл подал в отставку после скандального твита об испанском теннисисте Рафаэле Надале.

Как передает Report, после победы Надаля над теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии Годалл написал в социальной Twitter, что Надаль представляет вражеское государство.

После этого Годалл подвергся критике. Sport.es сообщает, что один из спонсоров уведомил, что может прекратить поддержку фонда «Барселоны». В связи с этим Годалл объявил, что уходит в отставку.

«Твит с моим мнение об известном человеке может навредить фонду «Барселоны» под давлением некоторых компаний и СМИ. Я не хочу, чтобы фонд из-за меня потерял деньги. Соответственно, я увольняюсь», - написал Годалл.

Отметим, что Каталония долгое время пытается добиться независимости от Испании.